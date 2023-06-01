波瑠「温泉ばっかり行ってる」、麻生久美子「渋い！」
女優の波瑠（34歳）が、2月25日に公開された日本テレビの公式YouTubeチャンネルで、「温泉ばっかり行ってるんですよ」と話し、麻生久美子から「渋い！」という声が上がった。
ドラマ「月夜行路ー答えは名作の中にー」に出演する麻生久美子と波瑠にインタビューが行われ、名作小説の知識で事件を解決する文学ロードミステリーという内容から「2人で旅に出かけるとしたらどこへ行く？」という質問が出た。
麻生は旅行が好きで「海外好き。国内でもいいんですけど、なんか何もしないのが好きなんです」と言うと、波瑠は「環境は変えて、何もしない。素敵です。大人です」と驚く。波瑠は「私、海外全然で。温泉ばっかり行ってるんですよ」と言うと、麻生は「渋い！温泉が好きなんですか？」と笑う。麻生が好きな海外の旅行先は「ハワイ。ちょっと定番すぎてちょっと恥ずかしいけどハワイ大好き」と言うと、波瑠も「（2人で）ハワイで何もしない旅をしたいです」と語った。
ドラマ「月夜行路ー答えは名作の中にー」に出演する麻生久美子と波瑠にインタビューが行われ、名作小説の知識で事件を解決する文学ロードミステリーという内容から「2人で旅に出かけるとしたらどこへ行く？」という質問が出た。