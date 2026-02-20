お笑いWebメディア「オモコロ」が20日、公式Xを更新。編集長の交代を伝えた。【写真】『オモコロ』編集長交代！新体制の4人Xでは「本日より、オモコロ編集長が「原宿」から「みくのしん」に交代し、編集部メンバーも一新します！（原宿は約14年勤めた編集長の座を退きますが、今後はオモコロライターの一員としてスイートピーの水やりに専念します）さらにパワーアップする今後のオモコロをよろしくお願いいたします！」と報告