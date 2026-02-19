「下の枝は、上の枝とどうバランスをとるのですか？」盆栽をご覧になりながら、そう質問をされた愛子さま。2月17日、天皇皇后両陛下と愛子さまは東京都台東区の東京都美術館で「第100回国風盆栽展」を鑑賞された。「もともとは天皇陛下お一人のご予定でしたが、当日は雅子さまと愛子さまもごいっしょされました。一昨年の’24年にも、ご一家で盆栽展を鑑賞されています。陛下は中学生のころから盆栽がお好きで、この日も『素晴らし