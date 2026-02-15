ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主演する俳優の仲野太賀が１５日、大阪市の豊國神社で、自身が演じる豊臣秀長の慰霊祭に参加した。全国で秀長をまつる唯一の神社であり、また秀吉、秀頼も共にまつられている豊國神社に神妙な表情で足を踏み入れた仲野。本殿で玉串を奉奠（ほうてん）する際には、本殿に向かってじっくりと頭を下げ続け、「一生懸命頑張ります、見守っていただければ幸いです、と願いを込めました、ちょっと念