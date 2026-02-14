人口130万人の島国キプロスで、24時間のうちに3つの事件が重なった。ロシア人富豪が失踪し、大使館では外交官が「自殺」した上、汚職動画の流出で政界に激震が走った。外交官にはロシアと繋がっていた過去があり、プーチンの粛清説が囁かれる。親ロシアから西側に転じた島国への報復だと、複数の海外メディアが報じている――。写真＝AFP／時事通信フォト2026年2月3日にモスクワで経済問題に関する会議を主宰しているロシアのウラ