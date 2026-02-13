産業ガス大手のエア・ウォーターは13日、過去の決算で発覚した不適切な会計処理問題について、グループ37社で、営業利益ベースで計209億円の影響を確認したと発表した。経営トップや管理職層の関与が認められたという。業績目標の達成が過度なプレッシャーとなっていたことなどが要因だとしている。会計処理問題の調査で開示が遅れていた2025年9月中間連結決算は、純損益が211億円の赤字（前年同期は171億円の黒字）に転落した