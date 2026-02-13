「ファッションセンターしまむら」の店舗外観（しまむら提供）まいどなニュース

しまむらの喪服に助けられた女性が続出 1万円前後の手頃な価格も魅力

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • しまむらの喪服に助けられたという女性たちの体験談が、SNSで続出している
  • しまむらの喪服、マジで神」「急な連絡で買いに走った」などの声が
  • 一般的に3万円〜8万円する喪服が1万円前後で買えるため、魅力的とのこと
