我が子に先天性の病気が発覚すると、不安や戸惑いを抱える親は多い。次男のTくんが先天性心疾患である小花絵里さん（@writerERI）も、そうだった。【写真】生後2カ月頃の次男途切れてしまう泣き方に、違和感を指摘されましただが、様々な当事者談や先天性心疾患の子を持つ親が書いた体験談に触れる中で、少しずつ不安は整理されていき、前向きに我が子の病気と向き合えるように。現在は体験を発信し、先天性心疾患の子を持つ親