大量に飛散する花粉が猛威を振るうシーズンに突入したが、じつは鼻や目、のどのほかにも、この時季特有のダメージに注意が必要な器官があるという。「花粉と共に舞い始めた黄砂は、これから3〜4月にかけてピークを迎えます。そこで注意したいのは、黄砂飛来の翌日に、心疾患の発生件数が増えることです」こう語るのは、米国ボストン在住の内科医・大西睦子さんだ。大西さんが注目する熊本大学などの調査（2017年）では、黄砂が観測