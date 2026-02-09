北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記の娘、主愛（ジュエ／朱愛と記すメディアも）の周辺が近頃騒がしい。年齢は公式には明らかにされていないが、韓国当局が13歳前後と推定する少女でありながら、すでに父と共にバツグンの存在感を発揮しているのだ。 【写真】2022年から2025年までのジュエ氏成長記録。金正恩夫妻の仲睦まじい姿も2025年5月にロシア大使館のイベントで外交デビューを果たし、以降は注目