日本は苦戦しながらも3−2で初戦を飾った(C)Getty Images苦しみながらも初戦勝利だ。現地時間2月6日、アイスホッケー日本代表「スマイルジャパン」（世界ランク7位）は、ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子1次リーグB組でフランス代表（同14位）との初戦に臨み、3-2で辛勝。格下に手を焼いたが、重圧のかかるゲームの要所をしっかりと締めた。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！な