“スマイルジャパン”を「揺さぶったが…」惜敗のフランス代表監督、選手らは善戦に胸を張る「何ら恥じる必要はない」【冬季五輪】

苦しみながらも初戦勝利だ。

現地時間2月6日、アイスホッケー日本代表「スマイルジャパン」（世界ランク7位）は、ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子1次リーグB組でフランス代表（同14位）との初戦に臨み、3-2で辛勝。格下に手を焼いたが、重圧のかかるゲームの要所をしっかりと締めた。

なかなか相手守備を崩し切れない展開の中、第2ピリオドでFW浮田留衣が先制点を決めると、同点となった第3ピリオドでは、FW伊藤麻琴、FW前田涼風が立て続けに加点。終了間際に1点を返されたが、1点差でフランス代表を振り切り、白星発進を飾っている。

試合後、フランス女子代表チームの公式SNSにコメントが掲載されており、その中でグレゴリー・タルレ監督は、「積極的な姿勢で日本を揺さぶれたのは間違いない」と手応えをコメント。「残念ながら時間は足りなかったが…」と続けており、善戦を前向きに捉えているようだ。