ビジネススーツでスキージャンプを飛び、海に潜る。「自社製品の耐久性を自らの体で証明する」という型破りな挑戦を続ける株式会社オーダースーツSADAの代表取締役社長、佐田展隆氏（@sandarsn）がまた一つ伝説を打ち立てました。2026年1月18日、南米大陸最高峰・アコンカグア（標高6961m）への登頂に、見事成功したのです。しかし、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。【写真】アコンカグアをスーツ姿で登ったオ