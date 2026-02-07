1月30日、昨季限りで現役を引退した元巨人・長(ちょう)野(の)久義氏（41）の引退試合の日程が発表された。【画像】イケメン俳優と密着ショットで笑顔に…長野久義の52歳妻を見る「引退試合は3月14日、東京ドームで行われる日本ハムとのオープン戦に決まりました」（巨人関係者）異例の引退セレモニーだった日ハムとの関係は最悪だったが…長野氏といえば、2006年のドラフト会議で日本ハムの4位指名を受けながら、巨人志望を理