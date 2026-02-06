21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（34）が6日に自身のYouTubeチャンネルを更新。一部週刊誌の記事の内容が事実と異なるとして、猛反論した。前山さんは昨年12月に自身のインスタグラムで「前山剛久改め『真叶（まなと）』という名前で、現在六本木のCENTURYというメンズラウンジで働いています」と報告している。今月6日の動画では「とある出版社さんに事実と異なる記事を書