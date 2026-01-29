「誰かがすべった跡があったから、行けると思った」。新潟県南魚沼市のスキー場で2026年1月、コース外を滑走した外国人客が遭難する事故が起きた。前出の言葉は、救助された外国人たちが、判でおしたように口にする言葉だ。 【画像】「決して安くない」コース外遭難…ルールを無視した代償 スキー場には多くの外国人観光客が訪れているが、ルールを逸脱した「コース外滑走」によるト