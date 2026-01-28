ROSY ROSA（ロージーローザ）の2026年春新作コスメ情報が到着！ブラシ塗布面3面×置き方7通りで自由自在に使えるフラット設計のメイクブラシが誕生。『スタンディングフェイスブラシ』が2月5日（木）より発売されます。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。ROSY ROSA（ロージーローザ）2026年春新作コスメROSY ROSA（ロージーローザ）2026年春新作コスメ『スタンディングフェイス