愛知県一宮市で、妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女が、事故で障害が残った赤ちゃんについて「健康に生きる将来を奪った」と謝罪しました。 【写真を見る】｢健康に生きる将来を奪った｣ 妊娠9か月の女性を車ではね死亡させた罪 おなかの赤ちゃんには重い障害が… 被告の50歳女が謝罪 去年5月、一宮市で妊娠9か月だった研谷沙也香さん当時31歳が車にはねられ死亡し、運転していた無職の児野尚子被告50歳が研谷