お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの藤本美貴夫妻が22日、東京・池袋のレーベンサロン池袋の『ミライ人間洗濯機』お披露目イベントに参加した。【写真】安定の仲良しっぷり！笑顔で手を降る藤本美貴＆庄司智春『ミライ人間洗濯機』は、昨年4月から10月に大阪で開催された『2025大阪・関西万博』で注目を集めた「大阪ヘアケアパビリオン」で展示された入るだけで全身が洗える入浴マシン。1970年の『大阪万博』で未来