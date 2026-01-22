ビシェット獲得失敗がフィリーズに大きな影を落としている(C)Getty Images大物FAの獲得失敗に悔しさを隠せない。現地時間1月20日、メッツは、ブルージェイズからFAのボー・ビシェットを獲得したと正式に発表。『MLB公式サイト』など複数の米メディアによれば、3年総額1億2600万ドル（約199億円）で、各シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウト条項が付くという。【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ラ