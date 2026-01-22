携帯キャリア大手4社の中で唯一、グループ内に銀行を持たなかったNTTドコモが、2025年、住信SBIネット銀行の子会社化を実現した。 買収総額は約4200億円。2026年8月には「ドコモSMTBネット銀行」となり、ドコモ経済圏の中核となる銀行が誕生する。 2025年12月に開催された会見では、ドコモが銀行サービスを軸として、決済や証券など金融サービスの強化を目指すほか、将来的にドコモの各種サӦ