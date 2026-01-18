タレントの土田晃之が１８日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」で、明石家さんまの冠番組「さんまのお笑い向上委員会」を降板した理由を明かした。ひな壇番組などでの土田の様子について、さんまは「土田は完全に計算している。向上委員会ではなにも言わない」と証言。土田は「芸人さんがいっぱいいて、盛り上がっているときに自分がしゃべっても…と思うので、ここは引いておこうかなって」と考えてしまうと打ち明けた。これ