スマホなど、ハイテク製品を作る上で欠かせない希少な鉱物資源・レアアース。中国が世界最大の輸出国ですが、日本では、過去の教訓を踏まえ脱中国依存の動きが進んでいます。埼玉県内にある工場を訪ねました。山信金属工業・山田洋社長「重希土類が入ったネオジム磁石になります」――含まれているのはレアアース？山信金属工業・山田洋社長「はい。ジスプロシウムになります」自動車やスマートフォンなど幅広い製品に使われるマグ