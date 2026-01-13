2000年代のサイゼリヤのメニューが発掘され、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】昔のメニューを見てみると……「実家に帰省中。高校生の時にキッチンでバイトしてたサイゼリヤのメニューを発掘しました。セットドリンクバーが120円の時代。従食で必ず食べていたボロニア風ピラフやらマイカのパプリカソースやらじゃがいものオムレツやらが懐かしい……。今日、当時の店舗前を通ったら時給1300円でした。自分は850円で働いて