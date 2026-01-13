イラストレーターのコリノさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む義父母に「お金を貸してほしい」と頼まれた妻。しかも、「息子には黙っていて」と言われ…という内容で、読者からは「これは難しい問題」「私ならすぐに夫に言います」などの声が上がっています。1年間の我慢の末、夫にすべてを告白コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖