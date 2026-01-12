『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「会社の社長“殺害”待遇に不満か『ボーナス下げられた』」についてお伝えします。◇カメラに目線を向ける男。殺人の疑いで逮捕された、会社員の山中正裕容疑者（45）です。警視庁によると山中容疑者は、今月7日ごろ、同じ会社で代表取締役の河嶋明宏さん（44）の首などを刺し、殺害した疑いが持たれています。河嶋さんに不満があったという山中容疑者。山中容疑者「意見を