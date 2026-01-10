Image: Mylène Poncet / Gizmodo US ただいまラスベガスで開催中のCES2026。今年もギズモードは実際に現地に行って取材をしています。そこで編集部員が見つけたヘンテコおもしろガジェットたちを紹介します。お掃除ロボット、足を獲得Roborock's Saros Rover is a robot vacuum with legs that can climb stairs and clean them #CES2026 pic.twitter.com/1dCHSAeyJZ- Ray Wong (@raywo