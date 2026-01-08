太っ腹な代表による、ビッグな “お年玉” となった──。2026年元旦におこなわれた第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で、GMOインターネットグループの陸上部が大会新記録の4時間44分0秒をマークし、初優勝を果たした。創部10年めで、ニューイヤー駅伝の参加も2020年からと、比較的新しいチームの快挙に、GMOの代表である熊谷正寿氏は、よほどうれしかったのだろう。1月6日、自身のXで《選手一人一人に優勝賞