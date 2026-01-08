お笑いコンビ「おぼん・こぼん」のおぼん(76)が5日、自身のインスタグラムを更新し、体調不良を訴えた。 【写真】さすがにお疲れ気味…顔にも生気がない 顔のどアップや大量の薬の画像を掲載し「年末年始風邪引いてバテバテで漫才してました」とがんばって舞台に立っていたことを明かした。「熱は無いのですが、咳と痰が酷くて」と状況を説明。同日に病院を訪れ「山ほど薬貰って来ました」と本当に山積み状態の薬の画像も