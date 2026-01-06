¶õ¼«µ¡¤¬Ãæ¹ñ·³¤Î¡Ö²øÄ»¡×¤ò·ã¼Ì¡ª ²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤â ËÉ±Ò¾Ê¤¬²èÁü¤ò¸ø³«
¶õ¼«µ¡¤¬¸åÊý¤«¤é»£±Æ
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï2025Ç¯1·î5Æü¡¢Àè·îËö¤ËÃæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤Ê¤É¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÈôÍè¤·¡¢²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶õ¼«µ¡¤¬·ã¼Ì¡ª¤³¤ì¤¬²Æì¼þÊÕ¤ËÈôÍè¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎÇú·âµ¡¤Ç¤¹
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÎH-6Çú·âµ¡¡ß2µ¡¡¢J-16ÀïÆ®µ¡¡ß2µ¡¡¢Y-9¾ðÊó¼ý½¸µ¡¡ß2µ¡¡¢¿äÄêÃæ¹ñÀïÆ®µ¡¡ß2µ¡¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤«¤éÈôÍè¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬ÆîÀ¾¹Ò¶õÊýÌÌÂâ¤Ê¤É¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¶ÛµÞÈ¯¿Ê¡Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤µ¤»¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÅìÉôÀï¶è¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤«¤é12·î31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ·³»ö±é½¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
