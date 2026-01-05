大学受験を成功させるために、親はどうすればいいのか。東大生作家の西岡壱誠さんは「これまでの親の経験だけで、今の大学受験を語るのは危険だ。総合型選抜や学校推薦型選抜が増加しており、勉強方法や対策がまるで異なるからだ」という――。※本稿は、西岡壱誠（著）、じゅそうけん（監修）『知らないと合格できない 令和の受験のフツウ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージで