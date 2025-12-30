「25年間で最高の選手」を米紙が選出米紙「USAトゥディ」は29日（日本時間30日）、21世紀の最初の四半世紀（2000年〜2025年）を象徴する「MLBオール・クオーター・センチュリー（四半世紀）チーム」の15人を独自選出。指名打者部門で大谷翔平投手（ドジャース）は選ばれなかったが、豪華な面々となっている。今回は記者・編集者陣の投票により、9のポジション、5人の先発投手、1人のクローザーを選出している。捕手にはヤディ