26日夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道で雪によるスリップがきっかけとみられる車67台の絡む事故があり、2人が死亡、26人がケガをしました。警察によりますと26日午後7時半ごろ、群馬県の関越道下り水上インターチェンジの出口付近で雪とみられる影響で、中型トラックがスリップして止まったところに、大型トラックが追突しました。この事故を避けようとした後続の車が次々と突っ込み乗用車やトラックなど67台が絡む事故となりま