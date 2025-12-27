興味はあるけれども、なかなか手が出せない家電製品を1つ挙げろと言われて、真っ先に「ロボット掃除機」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。家の中を自動的に掃除してくれて家事の手間は省けることから人気の一方、どれだけの効果が得られるかは未知数で、そこそこのお値段がすることもあって手が出せない――そんな人は少なくないはずです。【実際に使ってみた】ダイソーが売っている「ルンバもどき」の実力は……？