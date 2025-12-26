静岡県三島市の工場で、複数人が刃物で切りつけられるなどして15人が負傷した事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男は、犯行時にガスマスクを付け漂白剤をまいていたことが新たに分かりました。警察や消防によりますと26日午後4時半ごろ、三島市南二日町にある横浜ゴム三島工場で「何者かによって、5～6人刺された。スプレーや液体をまいた」と消防に通報がありました。これまでに20代から50代までの15人の負傷者が確