２４日に放送されたＴＢＳテレビ「水曜日のダウンタウン」では、人気企画「名探偵津田」の完結編が放送された。その中で、津田の思わぬ一言にスタジオ、ネットでまさかの感動の声が上がった。津田は現代で発見した家系図を持って１００年前の江田島家へ行くも、家系図には理花ちゃんの名前はなく、「江田島理花」ではなく「山田理花」であると告白。使用人に山田家が乗っ取られたことが判明し、震える津田とみなみかわ。する