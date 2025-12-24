3月の公式練習から着用ミズノは24日、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」が着用するユニホームを発表した。今回のユニホームのテーマは「正銘」。11月に東京ドームで開催した「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」で着用したモデルをベースに、襟と袖にゴールドのラインなどを加えた。3月1日に京セラドームで行われる公式練習日から大会終了まで着用する。