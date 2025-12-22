「ジャンプフェスタ 2026 ジャンプスーパーステージ『怪獣8号』」ステージのオフィシャルレポートをお届け。また、アニメ『怪獣8号』完結編やオリジナルショートアニメ「鳴海の平日」の製作が決定した。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載され、数々のマンガ賞に輝き、既刊16巻にして国内累計発行部数が1900万部を超える（デジタル版含む）松本直也による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北