(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. ±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×(¥¢¥Ð¥¿ー3)¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë½»¤àÀè½»Ì±¥Ê¥ô¥£¤È¡¢¿¯Î¬¤òÁÀ¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥º3ºîÌÜ¤À¡£ ¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥­¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â´ÆÆÄ¡¦À½ºî¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÇÐÍ¥¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°