¡Ú¥¨¥ó¥¿¥áGO¡Û´Ñ¤¿¤è¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー3¡×¡£¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î3D¡ßHFR±Ç²è¤À¤Ã¤¿
(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×(¥¢¥Ð¥¿ー3)¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë½»¤àÀè½»Ì±¥Ê¥ô¥£¤È¡¢¿¯Î¬¤òÁÀ¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥·¥êー¥º3ºîÌÜ¤À¡£
¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â´ÆÆÄ¡¦À½ºî¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£ÇÐÍ¥¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ä´é¤ÎÆ°¤¤òµÏ¿¤·¤ÆCG¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë»£±Æµ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢3D¡¢¤½¤·¤Æ2ºîÌÜ¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È(HFR)¡¢¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸(HDR)¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁüµ»½Ñ¤â°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯Á°¡¢¤½¤Î±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¿´Äì´¶Æ°¤·¡¢Dolby CinemaÈÇ¤ÈIMAXÈÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ8²ó¤â¥¢¥Ð³è¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Î±ÇÁü¤â¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤3D±ÇÁü¤Ï¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡ÙÆüËÜÈÇÍ½¹ð¡Ã¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤±ê¤Î·èÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë―¡Ã12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡ª
¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡È¥ô¥¡¥é¥ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤ÎÂ¹
º£²ó¤Î3ºîÌÜ¤Ï¡¢Á°ºî¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤Î·ëËö¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êー¤È¤½¤Î°ì²È¤ÏÁ°²ó¡¢³¤¤ÎÉôÂ²¡È¥á¥È¥«¥¤¥ÊÂ²¡É¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¿Í´Ö¤¿¤Á(¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤òÁÀ¤¦RDA¼Ò)¤ò·âÂà¤·Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ºîÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬ºÆ¤Ó½±¤¤¤«¤«¤ë¡£
¥È¥ëー¥¯¥Þ¥¯¥È
¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤È¥µ¥êー¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á
º£ºî¤ÇÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¡¦¥¥ê
¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢²Ð»³ÂÓ¤ËÊë¤é¤¹³¥¤ÎÉôÂ²¡È¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤Ï²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¸Î¶¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀºÎî¡¦¥¨¥¤¥ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¤¥ï¤ò¿®¤¸¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ê¥ô¥£¤òÁþ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉôÂ²¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È½±·â¤È»¦Ù¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥êー²È¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´Î¨¤¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ³¥¤ÎÉôÂ²¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È¥ô¥¡¥é¥ó¡É
ÇË²õÂç¹¥¤¥ô¥¡¥é¥ó
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥µ¥à¡¦¥ïー¥·¥ó¥È¥ó(¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êーÌò)¡¢¥¾ー¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê(¥Í¥¤¥Æ¥£¥êÌò)¡¢¥·¥¬ー¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥Ðー(¥¥êÌò)¡¢¥¯¥ê¥Õ¡¦¥«ー¥Æ¥£¥¹(¥È¥Î¥ï¥êÌò)¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È(¥í¥Ê¥ëÌò)¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥é¥ó¥°(¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÌò)¤Ê¤É¤ÎÁ°ºî¥á¥ó¥Ðー¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥êー¥Àー¡È¥ô¥¡¥é¥ó¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¦ー¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó(¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤ÎÂ¹¡ª)¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥¢¥Ð¥¿ー3¡É¤Ï¸½¾õºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î3D¡ßHFR±Ç²è¤À
ËÁÆ¬¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±ÇÁü¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥êー¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î·Ê¿§¤ä¥¯¥êー¥Á¥ãー¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
´é¤ÎÆ°¤¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¡È¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡É¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÃÊ¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê(¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÈèÏ«¤ä¶ìÇº¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ç¿´¤¬½ù¡¹¤Ë¹Ó¤ó¤Ç¤æ¤¯ÍÍ¤¬´é¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡¢¥É¥é¥Þ¥Ñー¥È¤Ç¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤»¤ë¡£
ÅÜ¤ì¤ëÊì¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡£º£²ó¤â´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤
¥·¥êー¥ººÇÄ¹¤ÎËÜÊÔ»þ´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢3D±ÇÁü¤Ë¤è¤ëÌÜ¤ÎÈè¤ì¤â°ìÀÚ´¶¤¸¤Ê¤¤¡£Á°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Êºî°ÙÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÇØ·Ê¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥¥ï¥ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ü¤Ø±ü¤Ø¤È³È¤¬¤ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÍºÂç¤ÊÀ¤³¦¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È(HFR)¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¹ª¤ß¤À¡£Á°ºî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ø¡Ö¥É¥Ü¥ó¡ª¡×¤ÈÀø¤ë¤È24¥Õ¥ìー¥à¤«¤é48¥Õ¥ìー¥à¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ëー¤Î³¤¤ÎÃæ¤òÍ·±Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¥È¥¥¥ë¥¯¥ó
µ»½ÑÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É®¼Ô¤Îµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¿åÃæ¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÎ¦¾å¥·ー¥ó¡É(Îã¤¨¤ÐÁ´ÂÎ¤Îµ±ÅÙ¤¬Äã¤¤¡¢Ìë¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤É)¤Ç¤â48¥Õ¥ìー¥à¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥Àー¤¬Á°ºî¤è¤ê¤â´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡È¥¢¥Ð¥¿ー4¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¢¥Ð¥¿ー5¡É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©É®¼Ô¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¤¬¸½¾õºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î3D¡ßHFR±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤(¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Î3D¡ßHFR±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä)¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤È¥µ¥êー
±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê²»¶Á¤âËÜºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£º£ºî¤Ç¤Ï¶õ¡¢³¤¡¢¿¹¤Ê¤ÉÂè1ºî¡¢Âè2ºî¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢RDA¤Î´ðÃÏ¤Þ¤Ç¤â¤¬Àï¾ì¤È²½¤¹¡£ÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¹ì²»¤È¶¦¤Ë¡¢½Æ¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢RDA¼Ò¤Î¥Þ¥·ー¥ó¡¢Àè½»Ì±¤¬Êü¤Ã¤¿Ìð¤ä¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢º¸±¦¡¢Å·°æ¡¢ÇØ¸å¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¤¤¤ä¤¬¤ª¤¦¤Ë¤âË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÀË¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥°¥ì¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥³¥¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤¬¤â¤ÎÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¸Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ûー¥Êー¤Ë¤è¤ë¡¢1ºîÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·ìÊ¨¤ÆùÌö¤ë¼ÜÈ¬¥«¥ó¥«¥ó¥º¥ó¥É¥³Àá¤¬Ä°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¡¦²»¶Á¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤AV°¦¹¥²È¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¥É¥ë¥·¥Í¤Ë¹Ô¤±
¡Ö¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢AV°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢4K¡ß3D¡ßHFR¡ßHDR¡ßÎ©ÂÎ²»¶Á¤È¤¤¤¦ºÇ¿·±ÇÁü¡¦²»¶Áµ»½Ñ¤¬Á´Éô¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·à¾ì¡ÖDolby Cinema¡×¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
É®¼Ô¤ÏÁ°ºî¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¸«³Ó¤Ù¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êDolby Cinema¤Ç¤ÎÂÎ´¶¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÉÁ¼Ì¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸½¾õÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Ê¥ô¥£¤ä¥¤¥¯¥é¥ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¸«¤¨¤ëºÙ¤«¤ÊÈ¯¸÷Êª¡¢¿åÌÌ¤Îßê¤á¤¤äÇÈÌæ¡¢±ê¤ÎÍÉ¤é¤®¡¢Æ·¤ÎÍÔ¤¤äÎÞ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é¤¬Àºº²¹þ¤á¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¡¢Á´Éô¾è¤»¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Dolby Cinema´Û¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ë¤Þ¤À10¥«½ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ºÇ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç²èÌÌ¤Ç3D¡ßHFR¡ßÎ©ÂÎ²»¶Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖIMAX¥ìー¥¶ー/GT¡×¤Î·à¾ì¡¢¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï3D¡ßHFR¤Î·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÊÔ»þ´Ö¤Ï197Ê¬¤ÈÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤(¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤·)¡£´Õ¾ÞÁ°¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Õ¾ÞÃæ¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ä¥Óー¥ë¤Ê¤ÉÍøÇ¢ºîÍÑ¤Î¹â¤¤°û¤ßÊª¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£