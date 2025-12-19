ロブ・ライナーさん（2025年9月＝ロイター）日刊スポーツ

米映画監督ロブ・ライナー氏夫妻の死因「複数の鋭利な刃物による外傷」発表

  • 米ロサンゼルスの自宅で遺体で発見されたロブ・ライナー監督と妻
  • 死因は「複数の鋭利な刃物による外傷」と発表され、「殺人」と断定された
  • 夫妻は事件当日の夜、オバマ元大統領夫妻と会う予定だったことも判明した
