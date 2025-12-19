ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米映画監督ロブ・ライナー氏夫妻の死因「複数の鋭利な刃物による外傷… 殺人事件 アメリカ 海外・国際ニュース 日刊スポーツ 米映画監督ロブ・ライナー氏夫妻の死因「複数の鋭利な刃物による外傷」発表 2025年12月19日 11時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米ロサンゼルスの自宅で遺体で発見されたロブ・ライナー監督と妻 死因は「複数の鋭利な刃物による外傷」と発表され、「殺人」と断定された 夫妻は事件当日の夜、オバマ元大統領夫妻と会う予定だったことも判明した 記事を読む おすすめ記事 ロブ・ライナー監督の息子ニック・ライナーが両親殺害の容疑で正式に起訴 死刑の可能性も 2025年12月17日 13時15分 「スタンド・バイ・ミー」監督と妻が自宅で死亡…ロス市警が殺人事件として捜査、家族の１人が事情聴取 2025年12月15日 17時9分 安倍元首相銃撃、無期懲役を求刑 弁護側「最も重くても20年に」 2025年12月18日 18時44分 その夜、何が起きたのか…ライナー監督夫妻殺害事件、息子が初出廷 2025年12月18日 7時6分 ロブ・ライナー監督夫妻の息子の裁判スタート 死亡した当日に会う予定だったのはバラク・オバマ夫妻だった 2025年12月18日 16時50分