コンプライアンスという言葉をよく聞くようになった。だが「コンプライアンス」とは何か。英語Comply（要求や命令に応じる）の名詞形で、最もシンプルな訳は「法令順守」。ビジネス分野で「コンプライアンス」という概念が発達したのはアメリカだ。【写真を見る】五輪ビジネスで“2億円”を手にした疑惑が…元電通マンが住まう「世田谷の大豪邸」企業の不祥事が相次ぐ中で、企業に法律を守らせる仕組みが必要だということに