Image: Amazon.co.jp この記事は2025年7月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今回は、ハンディワイパーをスッキリ立てて収納することができる山崎実業の「ハンディワイパースタンド」をご紹介します。山崎実業といえば、tower（タワー）シリーズやtosca（トスカ）シリーズなど、毎日の暮らし