この記事は2025年7月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

今回は、ハンディワイパーをスッキリ立てて収納することができる山崎実業の「ハンディワイパースタンド」をご紹介します。

山崎実業といえば、tower（タワー）シリーズやtosca（トスカ）シリーズなど、毎日の暮らしに便利なアイテムを多数販売している生活雑貨メーカーです。白と黒のモノトーンデザインが特徴で、インテリアとして置いてもなじむアイテムばかりですよ。

山崎実業(Yamazaki) テレビ裏ハンディワイパースタンド ブラック 約W6.3XD6.3XH16cm スマート ハンディワイパーケース 4992 960円 Amazonで見る PR PR 1,650円 楽天で見る PR PR 1,223円 Yahooショッピングで見る

テレビ裏に隠して収納できる

山崎実業の「ハンディワイパースタンド」の最大の特徴はテレビの裏に取り付けられることです。付属のネジで一カ所固定するだけで簡単に取り付けられます。

ホコリが気になった時にさっと取り出してすぐに掃除ができますし、普段テレビ裏に収納している時には正面から見えないので、家の中の見た目もスッキリです。

薄型テレビの壁付け用背面VESA規格のネジ穴に対応しています。「テレビ背面に一カ所以上ネジ穴が空いているかどうか」「テレビ背面の本製品を取り付ける部分が平らになっているかどうか」「端子をふさぐことなく設置するスペースがあるかどうか」など、お持ちのテレビに対応しているかどうかの確認はしっかり行ってくださいね。

また、対応のネジがM4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mmであることも忘れずに！

テレビスタンドにそのまま置いてもおしゃれ

テレビ裏に取り付けて見えないように隠すのももちろん便利ですが、実はテレビスタンドの上にそのまま置くのもおすすめなんです。

シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアとして家の中になじみますし、モノトーンカラーが家の雰囲気をおしゃれにしてくれますよ。

テレビ裏のスペースを最大限に活用

山崎実業のテレビ裏収納シリーズは「ハンディワイパースタンド」以外にも「ケーブルボックス」や「収納ラック」など便利なアイテムがたくさん。

ぜひ、自分だけのめちゃくちゃ便利なテレビ裏収納スペースを作ってみてくださいね。生活がもっと快適になること間違いなしです！

山崎実業(Yamazaki) テレビ裏ハンディワイパースタンド ブラック 約W6.3XD6.3XH16cm スマート ハンディワイパーケース 4992 960円 Amazonで見る PR PR 1,650円 楽天で見る PR PR 1,223円 Yahooショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。