½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å£×£²£°£²£µ¡×¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤¬£¹ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡£¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤ÄºÇ¶á¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÆÉÊ¤È¤¤¤¦?·àÌô?¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£Ô£È£Å£×¡×¤¬º£Ç¯¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£ÁÆÉÊ¤ÏºÇ½é¤Î¿³ºº¤Ç