12月10日の衆議院予算委員会で、れいわ新選組の大石晃子共同代表が“大暴れ”したことが話題となっている。【写真】鬼気迫る表情で…れいわ女性議員の“絶叫ヤジ姿”抗議を連発した大石議員「この日、大石氏は、学校教員の休憩時間不足について『労働基準法違反ですね?』と直球の指摘。文部科学大臣の松本洋平氏が話し始めると、すかさず『短めに答えてください』とクギを刺しつつ、大臣の答弁にイライラ。『長くないですか? 長