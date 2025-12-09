ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 3年前に行方不明となった岡山の中学3年生、スマホ発見も「中身開示で… 岡山県 国内の事件・事故 時事ニュース ABEMA TIMES 3年前に行方不明となった岡山の中学3年生、スマホ発見も「中身開示できず」 2025年12月9日 13時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岡山県倉敷市で3年前に行方不明になった中学3年生 行方不明になった翌日、広島・生口島の橋の上でスマホなどが発見された だが、中身の開示ができず、母親は手がかりがあるかもしれないのにと嘆いた 記事を読む おすすめ記事 新感覚お絵描きスクラッチアートに、大人気キャラクター「オバケーヌ」が登場！ 全8枚のスクラッチシートに、ひみつの“シークレットシート”も！ 2025年12月3日(水)発売！ 2025年12月3日 11時0分 なにわ男子、カラオケ・コスプレ…3000通以上の企画から“推し”発表 高橋恭平からは衝撃的案も 2025年12月6日 10時0分 3時のヒロイン・福田麻貴 おいしくないモノを食レポ…使う“ワザ”に一同納得「すげえ」 2025年12月4日 15時11分 顔面ケガの大吉がサングラス姿で復帰「スガシカオです」も華丸は「たかじんさんの域に…ｗ」 2025年12月8日 9時24分 三宅裕司 ラジオ番組『ヤングパラダイス』で全国区の人気者に。それでもコント番組の企画が通らず、司会者の道へ進んだ理由は 2025年12月8日 12時29分