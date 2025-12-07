この記事をまとめると ■クルマは時代を重ねるごとに進化を続けておりとくにボディの錆対策が進んでいる ■ボディの表はあまり錆びないが海沿いや降雪地だと下まわりが錆びやすい ■下まわりには錆を防ぐコーティングをするのがオススメだ 愛車を長もちさせるにはとにかくボディの錆対策が重要！ 昭和、平成、令和の時代の変遷のなかで、クルマの進歩をどこに感じるか？パッと挙げるだけでも、パワー、直進性、静粛性、燃費、