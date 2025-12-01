旅順博物館が所蔵する「明諭琉球国王勅」の原本。（資料写真、大連＝新華社配信）【新華社大連12月1日】中国遼寧省大連市の旅順博物館でこのほど、「明諭琉球国王勅」の展示が再開され、各方面の注目を集めている。明の崇禎帝が琉球国王を冊封したこの文書は、琉球がかつて中国の藩属国であった重要な史実を示しており、琉球の歴史や日本の琉球侵略の歴史の研究の重要な実証となっている。１１月２８日、旅順博物館に展示された