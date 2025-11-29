北朝鮮の金正恩総書記の娘がにわかに注目を集めている。公の場に初めて姿を見せてからわずか3年。後継者の有力候補とされる"プリンセス"について全国紙外報部記者が語る。「ジュエ氏は10代前半とみられ、軍事関連の行事などで正恩氏と並んで歩く映像が公開されています。露出が急増する一方、その正体は依然として謎に包まれています。北朝鮮から韓国に亡命した元外交官が、ジュエ氏の漢字表記が『主愛』であると明かしただけで